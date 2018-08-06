В РПЦ обвиняемых в оскорблении чувств верующих призвали каяться

Православным следователям, судьям и заявителям стоит закрывать дела об оскорблении чувств верующих по примирению сторон, если обвиняемый раскаивается и приносит извинения, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает «Говорит Москва».

По его словам, если подозреваемый «признает свою вину, сожалеет о содеянном издевательстве над святыней, то любой верующий человек призван ходатайствовать о прекращении уголовного преследования».

«Верующие люди и православные общественные организации, подающие жалобы на основании статьи 148 УК России ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), не могут ставить иной цели, чем признание людьми, допускающими издевательства над святыней, своей вины», — пояснил необходимость таких дел Кипшидзе.

Ранее жительница Барнаула Мария Мотузная стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих из-за мема с изображением Христа. В суде она отказалась от признательных показаний, пояснив, что дала их под давлением. Другой барнаулец — Андрей Шашенин — обвинен в экстремизме из-за мема с изображением патриарха Кирилла, сзади которого стоит Иисус Христос и спрашивает «Время не подскажешь?» (коллаж был связан со скандалом 2012 года, когда с помощью фотошопа на руке патриарха замазали часы Breguet стоимостью 30 тысяч долларов).

В 2017 году блогер Руслан Соколовский получил 3,5 года условно по делу об оскорблении чувств верующих за ролик с ловлей покемонов в храме. Срок сократили до двух лет и трех месяцев после того, как он признал свою вину и принес извинения.

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