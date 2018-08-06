Раскаявшаяся в оскорблении верующих россиянка забрала свои слова обратно

Жительница Барнаула Мария Мотузная, ставшая фигуранткой уголовного дела из-за двух мемов в соцсетях, отказалась от признательных показаний в суде, передает «Интерфакс» в понедельник, 6 августа.

«Я отказываюсь от данной ранее явки с повинной, так как мне не был предоставлен адвокат. Настаиваю на изменении рассмотрения дела с особого порядка на общий. Вину не признаю», — заявила студентка в начале заседания.

Судья удовлетворил ее требование. Теперь дело в отношении Мотузной будет рассмотрено в обычном порядке 15 августа.

Девушка рассказала журналистам, что прежнее решение раскаяться в содеянном она приняла из-за того, что была напугана.

«Мне обещали, что если я признаюсь, получу исправительные работы», — отметила Мотузная.

На оправдательный приговор студентка не рассчитывает.

В июле сообщалось, что 23-летнюю Мотузную обвинили в экстремизме (часть 1 статьи 282 УК России) и оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК России) за несколько картинок с мемами, сохраненными на ее странице во «ВКонтакте».

В мае дома у девушки провели обыск, изъяли телефон и компьютер, а потом отвезли Мотузную в центр «Э», где показали картинки и объяснили, что они содержат призыв к унижению представителей негроидной расы.

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