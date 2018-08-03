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Мэр Магадана взыскал 30 тысяч рублей за критику в свой адрес в WhatsApp

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Юрий Гришан

Двое жителей Магадана оштрафованы судом на 15 тысяч рублей каждый по статье 319 УК России («Оскорбление представителя власти») за критику в WhatsApp главы города Юрия Гришана, говорится на сайте управления Следственного комитета России по Магаданской области.

Уголовное дело было возбуждено отделом по расследованию особо важных дел 13 февраля. Суд установил, что магаданцы разместили в группах мессенджера «Мэру — отставку» и «Снежные дороги Магадана» сообщения, которые оскорбляли мэра «в неприличной форме в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Вследствие того, что высказывания увидели несколько человек, критику признали публичной.

В ходе расследования обвиняемые признали свою вину. Их телефоны были изъяты. Они в письменной форме принесли извинения Гришану, которые тот принял. При этом мэр не возражал против назначения им судебного штрафа, говорится в сообщении ведомства.

По данным газеты «Весьма», общий штраф на сумму 30 тысяч рублей вызвался оплатить некий житель города, который связался с редакцией, потому что «его бесит ситуация, что чиновник оскорбился из-за какой-то переписки в WhatsApp». «Полгода они занимались этим делом, этим пустяком на деньги налогоплательщиков. При этом сам мэр спокойно цитирует Геббельса и за свои слова ответственности почему-то не несет», — возмутился спонсор, пожелавший остаться неназванным.

Ранее житель Барнаула Андрей Шашенин стал фигурантом уголовного дела об экстремизме из-за мема с изображением патриарха Кирилла, который он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

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