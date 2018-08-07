Алтайский омбудсмен похвалился рекордным числом преследуемых за мемы

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин похвалил «реальную» работу следственных органов за большее число дел об экстремизме в регионе. Об этом он рассказал в комментарии «Коммерсанту».

«Не думаю, что Алтайский край — самый экстремистский регион в Сибири. Видимо, речь идет о реальной работе следственных органов, которые стали уделять этой области больше внимания. По большому счету люди, которые привлекаются, сами виноваты, размещая подобные материалы, не давая себе отчета в том, что они могут привлекаться к ответственности за такие публикации», — заявил он. Проблема заключается в низкой правовой культуре молодежи, заключил Ларин.

По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, за 2018 год в Алтайском крае правоохранительные органы выявили девять лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, за весь 2017 год за экстремизм были задержаны 23 человека. За текущий год следственные органы зафиксировали 17 экстремистских преступлений, а за предыдущий — 45, это один из самых высоких показателей в Западной Сибири.

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Ранее стало известно о задержании четырех жителей Алтайского края. В июле, в Барнауле возбудили уголовное дело из-за мемов во «ВКонтакте»: в экстремизме и оскорблении чувств верующих обвинили 23-летнюю Марию Мотузную и 19-летнего Даниила Маркина. В августе сообщалось о задержании из-за мема с патриархом Кириллом 38-летнего Андрея Шашенина. Четвертым фигурантом дела об экстремизме стал 33-летний житель города Заринска Антон Ангел, которого обвиняют во враждебном отношении «к группе лиц на основании их принадлежности к евреям».

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