Активный гражданин

Тверской суд столицы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима журналиста РБК Александра Соколова. Его вместе с тремя соратниками: бывшим редактором газеты «Дуэль» (признана экстремистским изданием) Юрием Мухиным, а также Кириллом Барабашем и Валерием Парфеновым осудили за создание экстремистской организации, выступавшей за введение уголовной ответственности за плохое управление страной. Соколова и двоих других фигурантов этого дела взяли под стражу еще в июле 2015 года. С тех пор в его поддержку высказывались многие коллеги из СМИ и общественные деятели, проводились акции и пикеты. Центр «Мемориал» признал Соколова политзаключенным, а в июле появилось коллективное письмо от журналистов, которое, символично, подписали 282 человека (по аналогии с номером статьи УК об экстремизме). Вопрос о судьбе Соколова также дважды задавали на прямых линиях с президентом России Владимиром Путиным. «Лента.ру» изучила предысторию его ареста.

«Армия» для красоты, «инициатива» для прикрытия

Об обстоятельствах задержания предполагаемых экстремистов — Юрия Мухина, Валерия Парфенова и Александра Соколова, первое время было известно мало. Главред «Свободной прессы» Сергей Шаргунов сообщил, что их «сцапали» в Крыму, а потом этапировали в Москву. По словам Шаргунова, на полуостров Мухин с товарищами прилетел, дабы посетить родственников.

В среду 29 июля 2015 года Хамовнический суд Москвы санкционировал арест всех троих фигурантов, писал РБК. Тогда пресс-секретарь РБК Злата Николаева отметила, что в медийном холдинге изучают «правовые основания преследования Соколова». В декабре был арестован еще один фигурант — Кирилл Барабаш. По приговору Тверского суда, последнего лишили воинского звания полковника, пишет «Медиазона».

В основе обвинения предположение о том, что арестованные продолжали деятельность запрещенной в 2010 году решением Мосгорсуда организации «Армия воли народа» (АВН) под вывеской «Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть"» (ИГПР «ЗОВ»).

Определенное сходство между организациями действительно есть. Начнем с того, что в разделе «О нас» на сайте ИГПР «ЗОВ» и на странице «Что такое АВН?» сайта «Армии воли народа» текст частично совпадает.

Например абзац, в котором обосновывается идея о введении уголовной ответственности за плохое руководство страной:

«Водитель автобуса за свои ошибки, повлекшие гибель или травмы пассажиров, будет наказан — посажен в тюрьму. Заранее предусмотрены для этого соответствующие статьи в Уголовном кодексе. Руководителей Чернобыльской АЭС после аварии посадили на 10 лет. И статьи за халатность для таких руководителей в Уголовном кодексе также предусмотрены заранее».

Дальше цитируем цели, декларируемые «Армией» и «Инициативной группой», о тождестве которых утверждает следствие:

«Цель Армии Воли Народа (...) сделать и президента РФ, и депутатов, и сенаторов ответственными людьми. То есть предусмотреть для них в законах России заранее оговоренное наказание за плохое управление страной».

«Цель инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ") — сделать и президента РФ, и депутатов с сенаторами (законодателей) ответственными перед народом (населением и будущими поколениями), закрепить для них в законах России заранее оговоренное неотвратимое наказание за ухудшение жизни народа».

Сходство также прослеживается в символике АВН и ИГПР «ЗОВ». На сайте «Инициативной группы» сообщается, что 1 мая 2015 года двое участников организации Вячеслав Мартынов и Сергей Филиппов «были задержаны полицаями на разных мирных митингах и обвинены в том, что они якобы демонстрировали символику запрещенной организации "Армия воли народа"».

Юрий Мухин Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Лидер Армии воли народа Юрий Мухин на учредительном съезде новой политической партии "Российский объединенный трудовой Фронт" (РОТ Фронт).

Ну и, конечно, обе организации находились, как предполагается, под идейным руководством Юрия Мухина (в ходе расследования его перевели под домашний арест). Яркую и краткую автобиографическую справку о нем составил все тот же Шаргунов:

«Колоритнейший персонаж, известный публицист (для кого-то чудак-конспиролог, и что с того?), один из ключевых деятелей патриотического андеграунда 90-х. Яркая биография у человека. По профессии инженер-металлург. В партии не состоял, за инакомыслие прессовали в КГБ. В казахстанском городе Ермак (с 93-го переименовали в Аксу) стал первым заместителем генерального директора завода ферросплавов, после того, как завод был приватизирован и перешел к иностранцам, пытался этому помешать, потерял работу, переехал в Москву. Здесь оказался в центре оппозиционной движухи 90-х, стал издавать газету дискуссий "Дуэль"».

Это издание было, к слову, признано экстремистским и закрыто в 2009-м. А Мухин как главред получил два года условно за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации».

Непонятно, почему запрещенная на территории страны организация с весьма мирными намерениями именовалась «Армией», а ее члены считали себя «командирами» и «бойцами». Они говорили, что это их дисциплинировало. Кроме того, в ходе разбирательства в Мосгорсуде выяснилось, что Мухину неизвестна численность организации, и вообще постоянного состава нет, но действовала она, по его словам, в 56 регионах страны. Причем, как отмечается в тексте приговора, действовала конспиративно, через связных.

Перед тем, как АВН была запрещена, состоялось несколько судебных процессов о признании экстремистскими распространяемых ею материалов. Так, в феврале 2008-го Адлерский районный суд Краснодарского края признал преступной содержание листовки «Ты избрал — тебе судить!».

Митинг против милицейского произвола у памятника писателю Александру Грибоедову на Чистопрудном бульваре в Москве. 2009 год Фото: Хуберт Голстейн / «Коммерсантъ»

В ней речь идет о том, каким путем «Армия» добьется своей цели. Сначала «бойцы» соберут два миллиона голосов избирателей, что, по мнению автора листовки, достаточно для проведения референдума. А затем АВН будет бороться с теми, кто мешал бы исполнению закона об ответственности властей, используя некие силовые методы.

При этом, вероятно, сбор голосов и сам референдум «бойцы» собирались провести в обход существующих легальных процедур.

«Мухиным Ю.И. суду не представлено доказательств, что АВН была образована в установленном приведенным выше Федеральным конституционном законом порядке, инициативная группа по проведению референдума или региональная подгруппа хотя бы в одном из субъектов РФ, равно как и не представлено доказательств совершения АВН каких-либо попыток образования инициативной группы или подгруппы», — говорится в тексте приговора Мосгорсуда.

И такие попытки не предпринимались, по словам судьи, все 12 лет существования организации. Собственно и сама «Армия» никак себя не зарегистрировала. В результате в Мосгорсуде пришли к убеждению, что «заявленная АВН цель — проведение общероссийского референдума — носит лишь декларативный характер, не приводящий к ее реализации, что позволяет данному объединению проводить свою экстремистскую деятельность с конспиративных позиций, под прикрытием в том числе и заявленной цели».

К выводу о том, что ИГПР «ЗОВ» по содержанию своей деятельности продолжает работу «Армии воли народа» в 2016 году пришли также исследователи из информационно-аналитического центра «Сова». Обе организации, по данным, этого центра «являются организацией национал-сталинистского типа».

Влияние рентоориентированного поведения

«Молодой журналист РБК Александр Соколов блестяще защитил кандидатскую диссертацию в Центральном экономико-математическом институте РАН по теме "Влияние рентоориентированного поведения на инвестиции российских государственных корпораций"», — писала «Новая газета». Молодой человек разложил по полочкам финансовые схемы влиятельных госкорпораций: «Олимпстроя» и «Роснано».

«Рентоориентирование — это стремление к личной наживе любым путем. Это модель инсайдерского контроля, то есть неформального контроля в госкорпорациях. По сути, речь идет о том, что в России за счет тех реформ, которые были проведены, сложилась модель управления, в которой доминируют крупные инсайдеры, реально контролирующие бизнес. Не важно, какой у него юридический статус, он к компании вообще никакого отношения может не иметь, "контролером" может быть какой-нибудь чиновник, который скрыт, которого не видно из-за цепочки офшорных или фиктивных фирм», — рассказал Соколов в интервью «Новой».

Кроме новых абстрактных понятий и пространных рассуждений в 450-страничном труде Соколова, по словам его автора, представлен строгий и глубокий анализ с таблицами и надлежащими ссылками.

Подготовка Сочи к Зимним Олимпийским играм Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В диссертации журналиста РБК говорится об огромном перерасходе бюджетных средств при подготовке к Олимпиаде в Сочи, об использовании офшорных схем в «Роснано» и так далее.

«Работа получила большой резонанс. На нее Немцов ссылался и другие», — отметил Соколов.

Журналист не скрывал, что является активистом ИГПР «ЗОВ» и разделяет идею о необходимости ввести ответственность для «плохой власти». В феврале 2014 у него дома провели обыск. Соколов стал свидетелем по делу об экстремизме. Тогда же, по его словам, состоялась беседа с оперативниками из Центра противодействия экстремизму.

«Когда я отказывался беседовать с ними "по душам", они начинали злиться, и один из них сказал другому: "Ну вот видишь, я же говорил, не надо было ему давать защитить диссертацию". А дальше он сказал, что с работы меня уволят, диссертацию ВАК не утвердит, и я пойду в армию. Но может быть и по-другому, если все правильно сделать: у тебя, мол, такие перспективы», — вспоминал он.

Сотрудничать с сотрудниками Центра Соколов, похоже, отказался. И затем, как это часто бывает, сменил статус свидетеля на обвиняемого.

В августе 2016 журналисту предъявили обвинение в новой редакции, вменив ему в вину создание и администрирование сайта ИГПР, писала «Медиазона».

В октябре 2016 года Соколов рассказал навестившей его члену Общественной наблюдательной комиссии Зое Световой, что с 2013 года никакой политической деятельностью не занимался. Об этом она писала на сайте «Открытой России». «С осени 2013 года я начал работать корреспондентом газеты РБК. Защитил диссертацию. Последние годы я не общался с теми людьми, которых следствие считает моими подельниками. Я встретился с ними впервые за несколько лет в автозаке, когда нас везли на продление меры пресечения».