Уборщик мест преступлений раскрыл неожиданный побочный эффект профессии

Пользователь Reddit с ником Hryyaps рассказал о необычных последствиях своего выбора профессии. Мужчина работает техником по биологической безопасности, что подразумевает, среди прочего, уборку мест преступлений.

«Есть ли продукты, которые я теперь не могу есть? Пожалуй, нет, но мне иногда трудно смотреть на сырое мясо. Особенно на фарш», — уточнил он.

Мужчина добавил, что его работа не требует каких-либо серьезных навыков — достаточно лишь «крепкого желудка и базовых знаний работы с инструментами». Он назвал профильный рынок хорошим, потому что «люди все равно будут умирать».

«Я стабильно зарабатываю 60 тысяч долларов в год (около 367 тысяч рублей в месяц, — прим. «Ленты.ру») с 19-летнего возраста. В некоторые годы получалось делать почти 100 тысяч долларов (около 611 тысяч рублей в месяц, — прим. «Ленты.ру»). Я ленивый, поэтому не хочу продвигаться до менеджера, но если вы это сделаете, то легко сможете зарабатывать 100 тысяч в год и даже больше», — заключил мужчина.

Ранее другой уборщик мест преступлений рассказал о самой ужасной сцене, увиденной на работе. Он убирал в квартире, хозяин которой перенес инсульт, принимая горячую ванну, и «варился в ней несколько дней, постепенно превращаясь в человеческий суп».