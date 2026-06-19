Лавров заявил о серьезной угрозе ядерных ударов между Россией и НАТО. Какие действия Запада ведут к этому?

Лавров: Прямое столкновение между НАТО и Россией может перерасти в обмен ядерными ударами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что укрепление силовых потенциалов стран Европы, происходящее под лозунгом стратегической автономии несут серьезные риски для глобальной безопасности.

По его словам, вступление в НАТО Финляндии и Швеции свидетельствует о продолжающемся расширении на восток. Украину рассматривают как «ударного кулака» европейских вооруженных сил, независимых от США и альянса, сказал министр.

Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Лаврова добавил, что Россия также всерьез обеспокоена намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Европейского союза (ЕС). Он подчеркнул, что такие решения не приведут к укреплению безопасности. Он также подчеркнул, что дальнейшая военно-политическая и экономическая экспансия Запада невозможна, поскольку она противоречит императивам многополярного мира.

Об этом глава ведомства написал в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» для Politico Europe, однако издание в последний момент отменило публикацию материала.

Лавров обвинил ЕС в лицемерии

Глава МИД заявил, что европейские страны намерены вести переговоры с Москвой, одновременно продолжая юридическое давление на Россию через структуры Совета Европы.

Лавров отметил, что при организации создаются механизмы «для привлечения России к ответственности» — «реестр ущерба», «претензионная комиссия» и «специальный трибунал».

По его словам, ЕС дал зеленый свет задержаниям торговых судов в открытом море. Несколько таких инцидентов уже произошли на Балтике и в Атлантике. Однако Запад закрывает глаза на террористические диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном и Средиземном морях, подчеркнул он.

Лавров назвал условие для диалога с Европой

Лавров считает, что для возобновления диалога между Россией и Европой необходимо восстановить доверие, которые подорвали действия Запада.

Главное — для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после «холодной войны» Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Министр отметил, что возобновление диалога между Россией и Европой невозможно посредством ультиматумов, подобных тем, что был предъявлен Москве по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами стран «евротройки» в Лондоне 7 июня.

Лавров также подчеркнул, что опыт переговоров с Европой за последние 20 лет показал, что переговоры с Россией — это обманная тактика.

Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией — это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза, на Восток — в направлении российских границ Сергей Лавров Министр иностранных дел России

По его мнению, реальная цель лидеров Европы — не переговоры с Россией, а спасение режима Зеленского. Он также указал на планы Европы «подморозить» конфликт без устранения его первопричин и сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих».

Лавров высказался о достижении целей СВО

Министр иностранных дел заявил, что Россия рассчитывает достигнуть целей специальной военной операции (СВО) дипломатическим путем.По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности страны, а также защиты прав россиян.

Лавров считает, что достижение целей СВО приведет к существенному усилению позиций России на международной арене. По его словам, работа по защите национальных интересов будет продолжаться на всех ключевых направлениях — в финансовой, экономической, транспортной и технологической сферах, а также в рамках специальной военной операции, поскольку, по его словам, от результатов этой деятельности зависит многое.

Глава ведомства ранее обвинил Запад в попытках извратить представление о ходе СВО. По его словам, перед российским внешнеполитическим ведомством стоит задача разъяснить широким общественным кругам действия, которые Россия предпринимает для обеспечения защиты своих интересов.