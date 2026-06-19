Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что укрепление силовых потенциалов стран Европы, происходящее под лозунгом стратегической автономии несут серьезные риски для глобальной безопасности.
По его словам, вступление в НАТО Финляндии и Швеции свидетельствует о продолжающемся расширении на восток. Украину рассматривают как «ударного кулака» европейских вооруженных сил, независимых от США и альянса, сказал министр.
Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями
Лаврова добавил, что Россия также всерьез обеспокоена намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Европейского союза (ЕС). Он подчеркнул, что такие решения не приведут к укреплению безопасности. Он также подчеркнул, что дальнейшая военно-политическая и экономическая экспансия Запада невозможна, поскольку она противоречит императивам многополярного мира.
Об этом глава ведомства написал в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» для Politico Europe, однако издание в последний момент отменило публикацию материала.
Лавров обвинил ЕС в лицемерии
Глава МИД заявил, что европейские страны намерены вести переговоры с Москвой, одновременно продолжая юридическое давление на Россию через структуры Совета Европы.
Лавров отметил, что при организации создаются механизмы «для привлечения России к ответственности» — «реестр ущерба», «претензионная комиссия» и «специальный трибунал».
По его словам, ЕС дал зеленый свет задержаниям торговых судов в открытом море. Несколько таких инцидентов уже произошли на Балтике и в Атлантике. Однако Запад закрывает глаза на террористические диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном и Средиземном морях, подчеркнул он.
Лавров назвал условие для диалога с Европой
Лавров считает, что для возобновления диалога между Россией и Европой необходимо восстановить доверие, которые подорвали действия Запада.
Главное — для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после «холодной войны»
Министр отметил, что возобновление диалога между Россией и Европой невозможно посредством ультиматумов, подобных тем, что был предъявлен Москве по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами стран «евротройки» в Лондоне 7 июня.
Лавров также подчеркнул, что опыт переговоров с Европой за последние 20 лет показал, что переговоры с Россией — это обманная тактика.
Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией — это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза, на Восток — в направлении российских границ
По его мнению, реальная цель лидеров Европы — не переговоры с Россией, а спасение режима Зеленского. Он также указал на планы Европы «подморозить» конфликт без устранения его первопричин и сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих».
Лавров высказался о достижении целей СВО
Министр иностранных дел заявил, что Россия рассчитывает достигнуть целей специальной военной операции (СВО) дипломатическим путем.По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности страны, а также защиты прав россиян.
Лавров считает, что достижение целей СВО приведет к существенному усилению позиций России на международной арене. По его словам, работа по защите национальных интересов будет продолжаться на всех ключевых направлениях — в финансовой, экономической, транспортной и технологической сферах, а также в рамках специальной военной операции, поскольку, по его словам, от результатов этой деятельности зависит многое.
Глава ведомства ранее обвинил Запад в попытках извратить представление о ходе СВО. По его словам, перед российским внешнеполитическим ведомством стоит задача разъяснить широким общественным кругам действия, которые Россия предпринимает для обеспечения защиты своих интересов.