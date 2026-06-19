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00:05, 19 июня 2026Мир

Лавров назвал необходимые требования для переговоров России и Европы

Лавров: Для диалога России и Европы необходимо восстановить подорванное Западом доверие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Для возобновления диалога между Россией и Европой необходимо восстановить доверие, подорванное действиями Запада. Об этом написал глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» для Politico Europe, текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Главное — для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после "холодной войны"», — отметил министр.

Глава российского МИД подчеркнул, что возобновление диалога между Россией и Европой невозможно посредством ультиматумов, подобных тем, что был предъявлен Москве по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами стран «евротройки» в Лондоне 7 июня.

Ранее Лавров заявил, что Россия регулярно будет наносить удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Он отметил, что под атакой окажутся цели, от которых зависит боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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