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00:51, 19 июня 2026Мир

Лавров высказался об экспансии Запада

Лавров: Продолжение экспансии Запада противоречит задачам многополярного мира
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» для Politico Europe высказался об экспансии Запада. Текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что дальнейшая военно-политическая и экономическая экспансия Запада невозможна, поскольку она противоречит императивам многополярного мира.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярный мир, который находится на стадии формирования, должен опираться на нормы Устава ООН. До этого он подчеркнул, что предки всех народов мира завещали потомкам беречь мир — по его мнению, эта идея должна стать основой для нового миропорядка.

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