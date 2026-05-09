Путин выступил с призывом по уставу ООН

Путин: Многополярный мир должен опираться на нормы устава ООН

Многополярный мир, который находится на стадии формирования, должен опираться на нормы устава ООН. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин, прямую трансляцию парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне можно смотреть в трансляции «Ленты.ру».

«Убежден: формирующаяся сегодня более справедливая, многополярная архитектура должна опираться на нормы Устава Организации Объединенных Наций во всей их совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что предки всех народов мира завещали потомкам беречь мир, и эта идея должна стать основной для нового миропорядка.