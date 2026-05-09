Путин рассказал о завещании предков народов мира

Путин: Предки всех народов мира завещали потомкам беречь мир

Предки всех народов мира завещали потомкам беречь мир, и эта идея должна стать основной для нового миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

По словам российского лидера, новая мировая архитектура должна учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, а также их право «определять свою судьбу, следовать традициям и заветам своих предков».

«А они завещали всем нам беречь и защищать мир», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что подвиг героев Великой Отечественной войны вдохновляет участников специальной военной операции в составе Вооруженных сил России.