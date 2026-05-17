ВСУ вывели из строя обе АЗС в Энергодаре. В России напомнили о чернобыльской трагедии и призвали Европу образумить Украину

Глава «Росатома» Лихачев: Атаки ВСУ вывели из строя обе АЗС в Энергодаре

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили две автозаправочные станции (АЗС) в Энергодаре.

По его словам, новости из города все больше напоминают боевые сводки, так как украинские дроны атакуют мирных жителей и городскую инфраструктуру.

В субботу, 16 мая, беспилотник ВСУ упал вблизи энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). При падении он не сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет.

В России предупредили об угрозе повторения чернобыльской трагедии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что последствия от повреждения реакторов Запорожской АЭС могут быть серьезнее, чем чернобыльская трагедия. По его словам, при повреждении ЗАЭС радиоактивное облако попадет не только на Украину, но и на многие европейские страны.

Неужели для того чтобы это было понятно, должна произойти такая трагедия? Я надеюсь, что этот вопрос будет рассмотрен на самом высоком уровне и МАГАТЭ обратит на это внимание. Даже трудно представить, к чему могут привести удары по ЗАЭС. Надеюсь, что все-таки найдутся в Европе силы среди союзников Киева, которые образумят комика из «Квартала-95» Владимир Джабаров Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет обратился к странам Запада с требованием не допустить новый Чернобыль после атаки ВСУ на сотрудников ЗАЭС. Он также призвал европейские страны отказаться от новых пакетов финансовой помощи на приобретение очередных беспилотников для Украины.

В России назвали ключевое условие для личной встречи Путина с Зеленским

Условие для личной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским — практически готовое мирное соглашение, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она добавила, что без подготовленного документа президентам встречаться бессмысленно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут сложными, включающими в себя множество деталей. Он подчеркнул, что полноформатные переговоры по Украине начнутся после прекращения огня.

Президент Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов» Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

9 мая Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению. Он также выразил готовность встретиться с украинским коллегой, отметив, что встреча также может быть проведена в третьей стране, но только для окончательного подписания договоренностей.