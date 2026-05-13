В Кремле высказались о сложности переговоров по Украине

Песков: Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут сложными

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут сложными, включающими в себя множество деталей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что полноформатные переговоры по Украине начнутся после прекращения огня. По его словам, оно наступит в случае отвода Вооруженных сил Украины с территории Донбасса.

«В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Россия и Украина охладели к идее проведения переговоров при посредничестве США. По словам собеседников издания, диалог Москвы и Киева, скорее всего, не возобновится даже после завершения конфликта на Ближнем Востоке.