13:47, 13 мая 2026Бывший СССР

В Кремле назвали условие для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной

Песков: Для полноформатных переговоров Зеленский должен вывести ВСУ из Донбасса
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной президент Владимир Зеленский должен вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса. Такое условие для начала мирного процесса назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине будут стоять на месте, пока Киев не выведет ВСУ с территорий Донбасса, даже если встреч будет множество. Он подчеркнул, что Киеву рано или поздно придется принять необходимость этого шага.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению. Он также выразил готовность встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметив, что встреча также может быть проведена в третьей стране, но только для окончательного подписания договоренностей.

