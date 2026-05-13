Перспективы возобновления переговоров России и Украины при посредничестве США оценили

FT: Перспективы возобновления переговоров России и Украины невелики

Перспективы возобновления мирных переговоров России и Украины при посредничестве США невелики. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, диалог Москвы и Киева скорее всего не возобновится даже после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

«Американская сторона не добилась никакого прогресса в переговорах. Все, что можно было обсудить, уже сделано», — заявил FT неназванный украинский чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о близости украинского конфликта к завершению. При этом он подтвердил, что достичь понимания с российским лидером Владимиром Путиным по территориальному вопросу ему не удалось.