«Завершение конфликта близко. Понимания нет». Трамп высказался о Донбассе и шансах своего визита в Россию

Президент США Дональд Трамп односложно высказался о позиции России по Донбассу. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами накануне вылета с визитом в Китай.

«Нет», — ответил американский лидер на вопрос, достиг ли он понимания с президентом России Владимиром Путиным о том, что Донбасс должен полностью находиться в составе РФ. При этом Трамп допустил свой визит в Россию в 2026 году, если это будет необходимо для разрешения украинского конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что приглашение Трампа Владимиром Путиным посетить Москву остается в силе. «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России будет рад встретить своего коллегу в Москве», — сказал он. Однако сейчас вопрос о визите Трампа в Россию на повестке дня не стоит, уточнил Песков.

Конфликт на Украине движется к завершению, сказал Трамп. «Верьте или нет, но развязка все ближе», — выразил он уверенность. Американский лидер также понадеялся, что сможет договориться с российским руководством об окончании боевых действий.

9 мая схожее высказывание сделал и Владимир Путин, заявив, что на Украине дело идет к завершению конфликта. Тогда российский лидер также выразил готовность встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметив, что встреча также может быть проведена в третьей стране, но только для окончательного подписания договоренностей.

Трамп может поднять в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином тему России и Украины. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Екатерина Заклязьминская. «Трамп точно попытается обсудить Россию и грядущий визит президента Владимира Путина в Китай. Но Си Цзиньпин вряд ли будет поддерживать эти беседы и здесь, скорее всего, США потерпят провал», — сказала она. Эксперт пояснила, что Пекин выступает за мирное урегулирование конфликта в Донбассе и готов повторять свою позицию.

Путин также планирует посетить Китай, поездка планируется до конца мая и сейчас подготовка находится на финальной стадии. Однако точные даты не раскрываются. По заявлению Пескова, Москва и Пекин позднее синхронно проинформируют общественность о грядущем визите. Он лишь отметил, что ожидается насыщенный визит, которому в обеих странах придают первостепенное значение.