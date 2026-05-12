Трамп допустил скорый визит в Россию

Трамп допустил, что может посетить Россию в 2026 году

Президент США Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию с официальным визитом в 2026 году. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает ТАСС.

«Это возможно. Я сделаю все необходимое. Эта война [на Украине] становится все ближе к завершению, верьте или нет, она все ближе», — ответил он на соответствующий вопрос.

Американский лидер также выразил надежду, что он сможет договориться с российским руководством о завершении украинского конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что приглашение президента России Владимира Путина Трампу посетить Москву остается в силе. «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России будет рад встретить своего коллегу в Москве», — сказал он.