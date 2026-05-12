Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:35, 12 мая 2026Мир

Трамп одним словом ответил на вопрос о понимании с Путиным по Донбассу

Трамп отрицательно ответил на вопрос о понимании с Россией по Донбассу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп одним словом ответил на вопрос о достижении понимания с Россией по Донбассу. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами, передает ТАСС.

«Нет», — сказал он в ответ на вопрос, достиг ли он понимания с президентом России Владимиром Путиным о том, что Донбасс должен полностью находиться в составе РФ.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о высокой вероятности того, что Трамп принудит президента Украины Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу. «Зеленский перечить Трампу не осмелился и поддержал перемирие. Это показывает, что диалог Трампа и Путина вполне результативен», — сказано в статье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил скорый визит в Россию

    Тарасова объяснила желание вице-чемпионки России сменить гражданство

    В Крыму призвали Мерца умерить пыл насчет совместных планов с Зеленским

    Раскрыт переносчик хантавируса Андес

    Известный актер похвастался своей хозяйственностью

    Трамп одним словом ответил на вопрос о понимании с Путиным по Донбассу

    Трамп сделал гневное заявление о НАТО

    Наследство звезды «Белорусского вокзала» неожиданно досталось российской актрисе

    Каллас выступила с новой инициативой по Украине

    Фицо высказался о «начале конца» ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok