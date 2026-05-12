Трамп одним словом ответил на вопрос о понимании с Путиным по Донбассу

Президент США Дональд Трамп одним словом ответил на вопрос о достижении понимания с Россией по Донбассу. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами, передает ТАСС.

«Нет», — сказал он в ответ на вопрос, достиг ли он понимания с президентом России Владимиром Путиным о том, что Донбасс должен полностью находиться в составе РФ.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о высокой вероятности того, что Трамп принудит президента Украины Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу. «Зеленский перечить Трампу не осмелился и поддержал перемирие. Это показывает, что диалог Трампа и Путина вполне результативен», — сказано в статье.