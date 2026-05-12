00:29, 13 мая 2026

В Кремле высказались о возможном визите Трампа в Россию

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Визита президента США Дональда Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня», — заявил представитель Кремля.

Ранее Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию с официальным визитом в 2026 году. По его словам, конфликт на Украине становится все ближе к завершению. Американский лидер также выразил надежду, что он сможет договориться с российским руководством о завершении украинского конфликта.

В августе 2025 года после встречи лидеров на Аляске президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил Трампа в Москву. Глава Белого дома тогда заявил, что надеется на еще одну встречу, которая, по его словам, состоится «очень скоро». Как отметил Песков, приглашение Трампу посетить Москву остается в силе.

