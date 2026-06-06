Сотрудницы музея Булгакова прогнали киевлянина за чтение Булгакова у памятника Булгакову

В Киеве сотрудницы музея Булгакова прогнали юношу за чтение Булгакова на русском языке

В Киеве сотрудницы музея Михаила Булгакова устроили скандал из-за чтения текстов писателя. На инцидент обратило внимание издание «Страна».

Юноша пришел на место снесенного памятника, раскрыл книгу и начал читать вслух произведения Булгакова. К нему подошли две женщины и на повышенных тонах стали высказывать претензии, будто молодой человек «портит им репутацию».

Также они возмутились, что парень читал текст на русском языке. В ответ юноша встал, приподнял шляпу и удалился.

Памятник Булгакову на Андреевском спуске в Подольском районе был демонтирован в июне. За его снос Киевский городской совет проголосовал еще в декабре 2025 года. Одновременно с этим депутаты решили убрать памятники композиторам Петру Чайковскому, Михаилу Глинке, поэту Анне Ахматовой и другим русским знаменитостям.

Михаил Булгаков родился в Киеве. Там же он познакомился со своей первой женой Татьяной Лаппой.