В Кремле отметили помощь США в урегулировании на Украине

Песков заявил, что Москва приветствует готовность США помогать в урегулировании на Украине

Российская сторона приветствует готовность Соединенных Штатов в том, чтобы продолжать оказывать помощь в украинском урегулировании. Об этом журналистам Центрального телевидения Китая рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем готовность Вашингтона дальше оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании вокруг Украины», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков оценил перспективы развития отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, Россия ответит взаимностью, когда увидит, что Америка покажет намерения к реальному восстановлению отношений.