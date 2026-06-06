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08:57, 6 июня 2026Мир

В Кремле отметили помощь США в урегулировании на Украине

Песков заявил, что Москва приветствует готовность США помогать в урегулировании на Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: kremlin.ru

Российская сторона приветствует готовность Соединенных Штатов в том, чтобы продолжать оказывать помощь в украинском урегулировании. Об этом журналистам Центрального телевидения Китая рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем готовность Вашингтона дальше оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании вокруг Украины», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков оценил перспективы развития отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, Россия ответит взаимностью, когда увидит, что Америка покажет намерения к реальному восстановлению отношений.

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