Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:37, 16 мая 2026Бывший СССР

ВСУ вывели из строя обе АЗС в Энергодаре

Лихачев: Атаки ВСУ вывели из строя обе АЗС в Энергодаре
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили две автозаправочные станции (АЗС) в Энергодаре. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«В самом городе Энергодаре в результате постоянных атак ВСУ выведены из строя обе автозаправочные станции», — заявил он. Лихачев добавил, что новости из города все больше напоминают боевые сводки, так как вражеские дроны атакуют мирных жителей и городскую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник упал около энергоблоков Запорожской атомной электростанции. При падении дрон не сдетонировал, станция продолжила работу в штатном режиме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали ключевое условие для личной встречи Путина с Зеленским

    ВСУ вывели из строя обе АЗС в Энергодаре

    Американский авианосец вернулся на базу в США после участия в операции против Ирана

    Звезда «Форсажа» в оголяющем тело платье вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля

    Капитан «Реала» покинет клуб по окончании сезона

    Фицо сильно удивился желанию Мерца поговорить с ним о поездке в Москву

    Путин поговорил с президентом ближневосточной страны

    В Германии рейтинг оппозиционной партии поднялся до рекордных показателей

    В Британии удивились словам Зеленского об ударах возмездия России по Украине

    В центре Киева началась акция протеста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok