Лихачев: Атаки ВСУ вывели из строя обе АЗС в Энергодаре

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили две автозаправочные станции (АЗС) в Энергодаре. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«В самом городе Энергодаре в результате постоянных атак ВСУ выведены из строя обе автозаправочные станции», — заявил он. Лихачев добавил, что новости из города все больше напоминают боевые сводки, так как вражеские дроны атакуют мирных жителей и городскую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник упал около энергоблоков Запорожской атомной электростанции. При падении дрон не сдетонировал, станция продолжила работу в штатном режиме.