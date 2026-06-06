Британский политик посетил ПМЭФ и высказался о получении гражданства России

Британский политик Гэллоуэй заявил, что пока не планирует получать гражданство РФ

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй пожаловался на преследование со стороны британских властей, однако заявил, что пока не планирует подаваться на получение российского гражданства. Об этом политик рассказал в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я остаюсь британцем, даже если я в изгнании. Я избран депутатом британской политической партии. Я — британец и всегда им буду. Но, конечно, они сделали очень трудным возвращение [в Британию] для меня, моей жены и наших детей. У нас есть трое очень маленьких детей. И если она не может быть в Британии, дети тоже не могут быть там, а значит, и я не могу быть в Британии», — отметил политик

Галлоуэй подчеркнул, что не хотел бы менять гражданство, но допустил, что «в будущем может произойти все, что угодно».

29 сентября 2025 года Галлоуэй сообщил, что по возвращении из Москвы полиция допрашивала его вместе с супругой в общей сложности девять часов. В частности, жену политика спрашивали об отношении к главе МИД России Сергею Лаврову.