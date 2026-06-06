Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:04, 6 июня 2026МирЭксклюзив

Британский политик посетил ПМЭФ и высказался о получении гражданства России

Британский политик Гэллоуэй заявил, что пока не планирует получать гражданство РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй пожаловался на преследование со стороны британских властей, однако заявил, что пока не планирует подаваться на получение российского гражданства. Об этом политик рассказал в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я остаюсь британцем, даже если я в изгнании. Я избран депутатом британской политической партии. Я — британец и всегда им буду. Но, конечно, они сделали очень трудным возвращение [в Британию] для меня, моей жены и наших детей. У нас есть трое очень маленьких детей. И если она не может быть в Британии, дети тоже не могут быть там, а значит, и я не могу быть в Британии», — отметил политик

Галлоуэй подчеркнул, что не хотел бы менять гражданство, но допустил, что «в будущем может произойти все, что угодно».

29 сентября 2025 года Галлоуэй сообщил, что по возвращении из Москвы полиция допрашивала его вместе с супругой в общей сложности девять часов. В частности, жену политика спрашивали об отношении к главе МИД России Сергею Лаврову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День четвертый. Что происходит на главном экономическом форуме в заключительный день?

    В Сербии заявили о готовности вступить в объединение с Россией

    Россиянкам предложили выплачивать материнскую зарплату

    «Люди сохраняют контроль»

    Гендиректор ВЦИОМ — о настроениях россиян, 1990-х и безработице
    Еще материалы цикла
    Последние новости

    «Шаблон сломался, началась истерика». На Западе рассказали о реакции Каллас на слова Путина о выборах на Украине

    Названа доля жизнерадостных россиян

    Минтранс захотел сделать флаг России для судов одним из самых конкурентных в мире

    На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

    Лавров пообещал добиться восстановления прав русских на Украине

    В Сербии заявили о готовности вступить в объединение с Россией

    Россиянкам предложили выплачивать материнскую зарплату

    Назван фаворит в финальном матче «Ролан Гаррос» с участием россиянки Андреевой

    На руке Трампа снова заметили синяк

    Собянин сообщил об уничтожении 22 БПЛА на подлете к Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok