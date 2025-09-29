Мир
13:39, 29 сентября 2025Мир

Британский политик раскрыл детали задержания в Лондоне по возвращении из Москвы

Политик Гэллоуэй заявил, что его с женой допрашивали 9 часов после посещения РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй сообщил, что по возвращении из Москвы полиция лондонского аэропорта Гатвик допрашивала его вместе с супругой в общей сложности девять часов. Об этом политик рассказал в видео, опубликованном на его собственном YouTube-канале.

«Нас допрашивали. Меня примерно четыре часа, а Гаятри — около пяти. Затем нас отпустили без предъявления обвинений. Да и что нам можно было предъявить? Какое отношение к терроризму могли иметь я и Гаятри? (...) Почему вы восхищаетесь [главой МИД России Сергеем] Лавровым? Почему вы дружественно настроены к Китаю? То есть к стране, с которой Великобритания поддерживает полноценные дипотношения? Какое это имеет отношение к терроризму?» — возмутился политик.

Гэллоуэй подчеркнул, что правоохранители на протяжении всех девяти часов не назвали ни одной конкретной причины для проведения проверки. Он допустил, что истинной причиной задержания было намерение британской полиции «получить доступ к переписке супругов».

27 сентября Гэллоуэя и его супругу по возвращении из Москвы задержали в аэропорту Лондона на основании третьего раздела Закона о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года. Позже политика и его жену отпустили без предъявления обвинений.

