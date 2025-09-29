Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Жену британского политика во время задержания спрашивали о Лаврове

Гэллоуэй заявил, что полиция во время задержания спрашивала его жену о Лаврове
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Путри Гаятри Пертиви и Джордж Гэллоуэй

Путри Гаятри Пертиви и Джордж Гэллоуэй. Фото: Phil Noble / Reuters

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй рассказал, что по возвращении из Москвы полиция лондонского аэропорта Гатвик спрашивала у его жены об отношении к главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом политик сообщил в видео, которое опубликовано на его собственном YouTube-канале.

«Они спрашивали у Гаятри, почему ее ногти накрашены в цвета флага Палестины, каково ее отношение к конфликту в секторе Газа. Еще ее спросили, почему она восхищается Лавровым и почему она дружественно настроена к Китаю. Какое отношение это имеет к терроризму? Как к терроризму относится мое мнение о [председателе КНР] Си Цзиньпине и Лаврове?» — задался вопросом политик.

Ранее Гэллоуэй сообщил, что по возвращении из Москвы полиция допрашивала его вместе с супругой в общей сложности девять часов, после чего их отпустили без предъявления обвинений и объяснения причин задержания.

27 сентября газета The Telegraph сообщила, что супругов задержали на основании третьего раздела Закона о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года.

