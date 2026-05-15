10:54, 15 мая 2026

В России выступили с заявлением о новом Чернобыле после атаки ВСУ на сотрудников ЗАЭС

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет обратился к странам Запада с требованием не допустить новый Чернобыль после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий также призвал европейские страны отказаться от новых пакетов финансовой помощи на приобретение очередных беспилотников для Украины.

«Террористическими атаками беспилотниками по сотрудникам Запорожской АЭС [президент Украины Владимир] Зеленский окончательно слетел с катушек», — заключил Шеремет.

14 мая два сотрудника Запорожской АЭС были ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Удары носили множественный характер, поэтому эвакуация пострадавших была затруднена. Сообщалось, что украинские дроны не подпускали машину скорой помощи к раненым.

