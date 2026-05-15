08:24, 15 мая 2026

Стало известно о решении ВСУ намеренно задерживать машину скорой помощи к раненым на ЗАЭС

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно не подпускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам станции. Ее слова приводит РИА Новости.

Яшина рассказала, что наблюдалось много дронов. «Сначала атаковали именно автомобиль с сотрудниками, а потом намеренно не подпускали скорую помощь», — отметила она.

Накануне два сотрудника ЗАЭС получили ранения при атаке беспилотников ВСУ по прилегающей к станции территории. Удары носили множественный характер, что поэтому эвакуация пострадавших была затруднена.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на атаки ВСУ на ЗАЭС. По ее мнению, мировое сообщество обязано вынести киевским властям заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ядерные объекты.

