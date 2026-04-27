МИД отреагировал на атаки Украины на ЗАЭС

Мировое сообщество должно отреагировать на атаки Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Так на удары Киева отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Рассчитываем, что секретариат МАГАТЭ и гендиректор агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к чинимому Украиной беззаконию. Международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты», — сказала она.
По ее словам, Киев «ни во что не ставит» как ядерную безопасность, так и тех, кто оправдывает эти «авантюры» украинских властей.
Ранее украинская армия попыталась атаковать город Энергодар в Запорожской области, где находится ЗАЭС. «Сегодня ночью ПВО России уничтожила и подавила не менее трех БПЛА, которые безуспешно пытались атаковать город», — заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.