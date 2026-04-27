21:07, 27 апреля 2026Мир

МИД отреагировал на атаки Украины на ЗАЭС

МИД: Мировое сообщество должно заставить Украину прекратить атаки на ЗАЭС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Мировое сообщество должно отреагировать на атаки Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Так на удары Киева отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассчитываем, что секретариат МАГАТЭ и гендиректор агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к чинимому Украиной беззаконию. Международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты», — сказала она.

По ее словам, Киев «ни во что не ставит» как ядерную безопасность, так и тех, кто оправдывает эти «авантюры» украинских властей.

Ранее украинская армия попыталась атаковать город Энергодар в Запорожской области, где находится ЗАЭС. «Сегодня ночью ПВО России уничтожила и подавила не менее трех БПЛА, которые безуспешно пытались атаковать город», — заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Последние новости

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    Звезда сериала «Чики» снялась обнаженной

    Трамп потребовал уволить телеведущего за шутку про его жену

    Белый дом назвал причину покушения на Трампа

    Трамп обсудил идеи Ирана по открытию Ормузского пролива

    Лавров назвал позицию России по Ирану

    На Западе заявили о шоке из-за вскрывшейся проблемы с кредитом для Украины

    Кардиолог назвал полное противопоказание к употреблению энергетиков

    День рождения закончился смертельной стрельбой из-за торта

    Сосна в Подмосковье упала на машину и попала на видео

    Все новости
