Рогов: Силы ПВО сбили не менее трех украинских БПЛА над Энергодаром

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать город Энергодар в Запорожской области, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Сегодня ночью ПВО России уничтожила и подавила не менее трех БПЛА, которые безуспешно пытались атаковать главный город энергетиков Запорожской области», — заявил чиновник.

Он призвал население соблюдать правила безопасности, не уточнив иной информации о последствиях атаки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) массированным ударом высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотников.