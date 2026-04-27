Бывший СССР
04:24, 27 апреля 2026

ВСУ попытались атаковать город с атомной электростанцией

Рогов: Силы ПВО сбили не менее трех украинских БПЛА над Энергодаром
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать город Энергодар в Запорожской области, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Сегодня ночью ПВО России уничтожила и подавила не менее трех БПЛА, которые безуспешно пытались атаковать главный город энергетиков Запорожской области», — заявил чиновник.

Он призвал население соблюдать правила безопасности, не уточнив иной информации о последствиях атаки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) массированным ударом высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотников.

