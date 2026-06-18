Лавров: Реальная цель лидеров Европы — не переговоры с РФ, а спасение режима Зеленского

Реальная цель лидеров Европы — не переговоры с Россией, а спасение режима украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом написал глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» для Politico Europe, текст которой есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Реальная цель европейских лидеров — не переговоры с Россией, а спасение режима В.Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами. Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте», — подчеркнул дипломат.

Он также указал на планы Европы «подморозить» конфликт без устранения его первопричин и сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих».

Ранее Лавров заявил, что Европа в ее нынешнем виде не способна внести какой-либо полезный вклад в урегулирование конфликта на Украине. По его словам, у него нет сомнений в стремлении Европы нанести вред усилиям по справедливому урегулированию ситуации.