Лавров высказался о достижении целей СВО

Лавров: Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии

Россия предпочитает, чтобы цели специальной военной операции (СВО) были достигнуты дипломатическим путем. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для журнала «Международная жизнь».

«Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии», — высказался Лавров.

По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности России, а также защиты прав россиян.

Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о целях СВО. По его словам, если устранить первопричину конфликта с помощью дипломатии не удастся из-за отказа Киева от диалога, то Россия добьется освобождения своих земель военным путем.