Россия
14:01, 17 декабря 2025

Путин сделал заявление о целях СВО

Путин заявил, что цели СВО будут безусловно выполнены
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Цели специальной военной операции (СВО) будут безусловно выполнены. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны, трансляция которого доступна в Telegram-канале Кремля.

«Цели СВО будут безусловно достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричину конфликта с помощью дипломатии», — сказал он.

В случае если от разговора будут отказываться, то Россия добьется освобождения своих земель военным путем, подчеркнул глава государства.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что начало СВО на Украине было абсолютно рационально. В связи с этим он напомнил об историческом опыте советско-финской войны, итоги которой спасли Ленинград от страшного сценария в годы Великой Отечественной войны.

