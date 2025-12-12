Реклама

Россия
01:54, 12 декабря 2025Россия

Мединский высказался о начале СВО

Мединский: Начало СВО на Украине было абсолютно рационально
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Начало специальной военной операции (СВО) на Украине было абсолютно рационально. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский на форуме «Вместе победим», пишут РИА Новости.

Мединский в связи с этим напомнил об историческом опыте Советско-финляндской войны, итоги которой спасли Ленинград от страшного сценария в годы Великой Отечественной войны.

«И в этом плане — это одна из тысяч исторических причин, почему начало СВО было абсолютно рационально. Не просто потому, что мы любим Донбасс, русские люди, православная церковь, 8 лет обстрелов, унижают, НАТО на пороге, но и просто рационально — по-другому нельзя», — подытожил Мединский.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил о расширении наступления российских войск в приграничных Харьковской и Сумской областях Украины, действуя в соответствии с замыслом СВО.

