Герасимов сообщил о расширении наступления у границы России

Герасимов: ВС России расширяют наступление в Харьковской и Сумской областях

Российские войска расширяют наступление в приграничных Харьковской и Сумской областях Украины, действуя в соответствии с замыслом специальной военной операции (СВО). Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Войска объединенной группировки ведут боевые действия в соответствии с замыслом специальной военной операции. В зоне ответственности группировки "Север" основные усилия сосредоточены на увеличении глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей», — сказал он.

В ходе совещания глава государства заявил, что взятие Северска в Донецкой народной республике (ДНР) приближает изгнание Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. Он подчеркнул, что переход города под контроль ВС России предшествует новому наступлению российских войск.

Путин также высказался об отношении украинского командования к окруженным в Харьковской области и ДНР бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, запрещая им сдаться в плен, Киев обрекает военных на уничтожение.