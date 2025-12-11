Путин высказался об отношении украинского командования к окруженным бойцам ВСУ

Путин: Киев обрекает на уничтожение окруженные подразделения ВСУ

Киев обрекает на уничтожение окруженные в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР) подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), не позволяя им сдаться в плен. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы видим, что киевский режим, не позволив формированиям ВСУ, блокированным в этих районах, прекратить сопротивление и сдаться, обрекает их фактически на уничтожение», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что российские военные продолжают ликвидацию заблокированных на восточном берегу реки Оскол и в Димитрове (украинское название — Мирноград) сил украинской армии.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов назвал ликвидацию подразделений ВСУ в районе Димитрова основной задачей военнослужащих группировки войск «Центр». В Минобороны подчеркнули, что украинские военные оказались окружены в районе населенного пункта после взятия Красноармейска (украинское название — Покровск).