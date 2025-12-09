Реклама

Россия
12:56, 9 декабря 2025Россия

Глава Генштаба назвал основную задачу военнослужащих одной группировки в зоне СВО

Герасимов: Ликвидация ВСУ в районе Димитрова является главной задачей «Центра»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Харичков / ТАСС

Глава Генштаба Валерий Герасимов назвал ликвидацию формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Димитрова основной задачей военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил при проведении проверки выполнения боевых задач группировкой, передает ТАСС.

Начальник Генерального штаба заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения боевых задач и поставил новые.

По данным оборонного ведомства, после освобождения города Красноармейска ВСУ оказались окружены в районе населенного пункта Димитров. И на данный момент перед российскими войсками поставлена задача по уничтожению противника на этом направлении.

Ранее Герасимов заявлял, что Вооруженные силы России продвигаются почти на всех направлениях в зоне проведения СВО.

