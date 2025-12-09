Глава Генштаба рассказал о наступлении России в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России России продвигаются почти на всех направлениях специальной военной операции (СВО). О наступлении России во время посещения командного пункта группировки войск «Центр» рассказал глава Генштаба Валерий Герасимов, его слова приводятся в Telegram-канале Министерства обороны.

По словам Герасимова, следующей после Красноармейска задачей группировки «Центр» станет ликвидация отрядов Вооруженных сил Украины в районе Димитрова.

«Начальник Генерального штаба заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения боевых задач», — сообщили в Минобороны.

Ранее, в конце ноября, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова прекратить боевые действия, если украинские войска уйдут с занимаемых позиций.