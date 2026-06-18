Лавров оценил опыт России в переговорах с Европой

Лавров: Опыт переговоров с Европой показал, что переговоры с Россией — обманная тактика

Опыт переговоров с Европой за последние 20 лет показал, что переговоры с Россией — это обманная тактика. Об этом написал глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» для Politico Europe, текст которой есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью "коллективного Запада" за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией — это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза, на Восток — в направлении российских границ», — отметил дипломат.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал Европейский союз (ЕС) воспользоваться моментом после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

При этом Лавров после переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым заявил, что Европа в ее нынешнем виде не способна внести какой-либо полезный вклад в урегулирование конфликта на Украине. По его словам, у него нет сомнений в стремлении Европы нанести вред усилиям по справедливому урегулированию ситуации.