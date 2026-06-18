Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:05, 19 июня 2026Мир

Лавров оценил опыт России в переговорах с Европой

Лавров: Опыт переговоров с Европой показал, что переговоры с Россией — обманная тактика
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Опыт переговоров с Европой за последние 20 лет показал, что переговоры с Россией — это обманная тактика. Об этом написал глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» для Politico Europe, текст которой есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью "коллективного Запада" за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией — это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза, на Восток — в направлении российских границ», — отметил дипломат.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал Европейский союз (ЕС) воспользоваться моментом после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

При этом Лавров после переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым заявил, что Европа в ее нынешнем виде не способна внести какой-либо полезный вклад в урегулирование конфликта на Украине. По его словам, у него нет сомнений в стремлении Европы нанести вред усилиям по справедливому урегулированию ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров назвал реальную цель Европы в переговорах по Украине

    Оперштаб Кубани высказался о загрязнении Черного моря

    Россиянин поставил на гол Англии на ЧМ-2026 и выиграл 6,5 миллиона рублей

    Россиянам назвали пять необходимых перед ремонтом телефона действий

    Уничтожение украинской электроподстанции «Геранями» сняли на видео

    Лавров оценил вклад Европы в разжигание украинского кризиса

    Лавров назвал необходимые требования для переговоров России и Европы

    Лавров высказался о серьезной угрозе ядерных ударов между Россией и НАТО

    Лавров оценил опыт России в переговорах с Европой

    Раскрыта личность организатора атаки БПЛА на Белый дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok