Лидер нейтральной европейской страны призвал к переговорам с Россией

Канцлер Австрии Штокер призвал ЕС воспользоваться моментом и начать переговоры с Россией

Европейский союз (ЕС) должен воспользоваться моментом после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил канцлер Австрии Кристиан Штокер в интервью The Financial Times (FT).

«Войны заканчиваются не оружием, а успешной дипломатией. А для того, чтобы дипломатия была успешной, нужны разговоры, нужны переговоры, и эти каналы должны быть открыты в первую очередь», — призвал политик.

Штокер поддержал решение главы Европейского совета Антониу Кошты начать контакты с Москвой и заявил о возможности прогресса в переговорах по Украине после урегулирования администрацией президента США Дональда Трампа конфликта с Ираном. По мнению австрийского канцлера, Европа должна воспользоваться набранным в ходе мирных переговоров по Украине «импульсом». Он выразил оптимизм относительно успеха возможных переговоров и призвал других лидеров стран-членов ЕС присоединиться.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что офис Кошты в последние недели установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем, «чтобы открыть каналы связи». По оценке собеседника агентства, Евросоюзу «важно иметь налаженные дипломатические каналы с Россией».