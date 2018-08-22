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СПЧ предложил перестать сажать за оскорбление чувств верующих

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Совет по правам человека при президенте (СПЧ) предложил отредактировать российское антиэкстремистское законодательство и декриминализировать статью об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК). Об этом говорится в проекте рекомендаций за подписью председателя совета Михаила Федотова, пишет РБК.

СПЧ выступил за то, чтобы убрать из Уголовного кодекса пункт об оскорблении религиозных чувств и вместо этого дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) отягощенным составом оскорбления. Правозащитники отметили, что термины «религиозные взгляды» и «верующие» очень абстрактны, и непонятно, можно ли считать правонарушением, например, оскорбление атеистических взглядов.

Другая инициатива Совета — оставить в Уголовном кодексе только наказания за насильственные экстремистские преступления, за угрозу экстремистским насилием, призывы к нему и его поддержку. А простые высказывания, которые сейчас подпадают под статью о возбуждении ненависти и вражды (часть 1 статьи 282 УК), переквалифицировать в разряд административных правонарушений.

Также правозащитники считают, что из статьи 282 УК стоит убрать две формулировки: «принадлежность к какой-либо социальной группе», которая позволяет судить россиян за критику таких спорных «социальных групп», как «ватники» и «депутаты Госдумы», и «унижение достоинства», которое по факту является оскорблением, а значит — административным правонарушением.

СПЧ предложил изменить часть 1 статьи 20.3 КоАП так, чтобы под нее не подпадала демонстрация нацистской или экстремистской символики без цели пропаганды.

В рекомендации Совета по правам человека отмечается, что в 2017 году по статье 282 был осужден 461 человек. Только один из них обвинялся в экстремистских действиях, остальных 460 судили за высказывания.

Если члены Совета одобрят проект поправок, его направят в правоохранительные органы и Общероссийский народный фронт.

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