Россиянина предложили отправить на принудительное лечение за анекдот

В Санкт-Петербурге начался судебный процесс над местным жителем Эдуардом Никитиным, обвиняемым в экстремизме за посты во «ВКонтакте». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Максима Камакина.

«Ему была проведена психиатрическая экспертиза, и следствие просит не привлечения к уголовной ответственности, а направления на принудительное лечение», — рассказал юрист.

Поводом для обвинения в экстремизме стали карикатура и анекдот, опубликованные Никитиным в соцсети 2015 году: эксперты усмотрели экстремизм в шутке, где один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов, и в карикатуре со словом «ватник».

Дело в отношении Никитина возбудили по статье 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») в декабре прошлого года.

По словам адвоката, защита намерена заявить ходатайство об исключении экспертиз из дела как недопустимых доказательств, «потому что они основаны на домыслах». «Если суд наше ходатайство удовлетворит, других доказательств вины не будет», — пояснил Камакин.

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