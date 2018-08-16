Подозреваемому в экстремизме за мемы предложили свободу в обмен на интервью

Подозреваемый в экстремизме за мемы студент из Красноярска Алексей Свердлов рассказал, что журналистка предложила обеспечить ему свободу в обмен на интервью. Скриншоты переписки опубликованы на странице молодого человека в Twitter.

Собеседница по имени Кристина Карпова представилась журналисткой телеканала НТВ, которая работает в передаче «Чрезвычайное происшествие». Она заявила, что руководство канала заинтересовано в освещении его истории.

«Я предлагаю тебе дать интервью, чтобы тебя точно выпустили (…). Мы очень многих людей спасли (…). Пять минут рассказа, и ты свободен навсегда, я тебя уверяю», — написала Карпова, однако студент отказался сниматься в сюжете.

В разговоре с TJ сотрудница НТВ подтвердила подлинность скриншотов. Девушка заявила, что не работает в Следственном комитете, поэтому не может обеспечить свободу подозреваемому.

«Это были слова лишь о том, что очень большая вероятность повлиять на его дело, потому что действительно после наших сюжетов справедливость всегда торжествовала», — пояснила журналистка.

Свердлова внесли в список террористов и экстремистов в феврале 2018 года. Причиной этому послужили опубликованные во «ВКонтакте» мемы.

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