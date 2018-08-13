«ВКонтакте» придумала способ защитить россиян от посадок за репосты

Генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Андрей Рогозов анонсировал возможность сделать профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей. Об этом он рассказал на своей странице.

Таким образом соцсеть отреагировала на участившиеся случаи с возбуждением уголовных дел за публикации.

«"ВКонтакте" как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в интернете», — говорится в сообщении.

Рогозов также напомнил, что в прошлом году все альбомы с сохраненными фотографиями пользователей были по умолчанию переведены в приватный режим. В течение ближайших двух недель соцсеть намерена убрать отображение списка людей, сделавших репост записи, сохранив эту функцию только для их авторов.

Ранее, 12 августа, жительница Барнаула Мария Мотузная, которая стала фигурантом уголовного дела об экстремизме из-за двух мемов в соцсетях, опубликовала судебные материалы с подробным описанием информации, которую российская соцсеть передает правоохранительным органам по запросу.

В списке оказались история изменения паролей и прикрепленного к странице номера телефона, обращения в службу поддержки и блокировки страницы за спам, а также данные обо всех адресах, с которых осуществлялся вход.

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