Россиянина арестовали за репост репортажа из музея Второй мировой

Ленинский районный суд Ставрополя приговорил студента Павла Карачаушева к трем суткам административного ареста за репост репортажа блогера Ильи Варламова с открытия музея Второй мировой войны в польском городе Гданьск. Об этом Варламов сообщил в своем блоге.

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Юноша был признан виновным в пропаганде нацизма и демонстрировании нацистской символики на своей странице «ВКонтакте». Речь идет о фотографии из музея, где на стенах рядом с гербом Советского Союза был изображен флаг Третьего рейха.

Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД (Центр «Э») задержали молодого человека 16 марта и судили в тот же день. При этом, по словам Карачаушева, полицейские и прокурор говорили, что ему грозит максимум штраф в тысячу рублей, если тот все расскажет в суде.

«Я рассказал, что свастика на моей странице появилась по глупой ошибке, что я не имел целей пропаганды, что не поддерживаю эту идеологию. У меня описали телефон, а самого отправили на трое суток в спецприемник. Я был в шоке», — вспоминал он.

10 июля управление Следственного комитета по Алтайскому краю опубликовало мультик о том, как подростки попадают за решетку за репосты в соцсетях и раскаиваются.

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