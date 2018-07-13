Российского врача вызвали на допрос и арестовали за лайк годичной давности

Врача реанимации в Хабаровском крае вызвали на допрос в Следственный комитет России (СКР) и арестовали на двое суток за поставленный им год назад лайк под картинкой в «Одноклассниках». Об этом рассказал информагентству «Хабаровский край сегодня» его адвокат.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о распространении экстремистских материалов (часть 1 статьи 282 УК РФ), максимальная санкция за это правонарушение составляет пять лет лишения свободы. Следователи попытались добиться заключения врача под стражу на все время расследования, однако судья отказал.

В частности, врачу вменяют размещение на своей странице материала с экстремистским содержанием. Однако защитник настаивает, что речь не о репосте, а об обычном лайке, который мог быть поставлен случайно.

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«Разместить картинку в новостной ленте "Одноклассников", не загружая фотографию в свой профиль, невозможно, — отметил адвокат. — Мой доверитель всего лишь случайно лайкнул этот пост. Также нами предоставлены сведения о реальном лице, опубликовавшем изображение».

10 июля управление СКР на Алтае опубликовало мультик о том, как подростки попадают в тюрьму за репосты в соцсетях и там осознают свою неправоту.

В январе было прекращено уголовное дело в отношении сочинца, который перепостил на свою страницу во «ВКонтакте» карикатуры с Иисусом в виде тяжелоатлета, висящего на турнике и танцующего на стадионе. Суд признал мужчину виновным в оскорблении чувств верующих, но потом отменил приговор и закрыл дело по истечении срока давности.

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