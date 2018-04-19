Число осужденных за экстремизм россиян выросло вчетверо

В России в прошлом году по экстремистским статьям УК привлекли к ответственности 604 человека, что вчетверо больше, чем в 2011-м. Об этом пишет «Коммерсантъ» в четверг, 19 апреля, ссылаясь на данные судебного департамента при Верховном суде.

Правозащитники считают, что статистика занижена. «На самом деле осужденных больше. Есть еще те, у кого эти статьи проходят дополнительным обвинением, но подсчитать всех сложно»,— пояснил изданию директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.

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По его словам, надо также брать в расчет тех, кто осужден за оскорбление чувств верующих, пропаганду терроризма и реабилитацию нацизма. По данным Верховного суда за прошлый год, это еще 39 осужденных.

Согласно исследованиям Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), более половины осужденных по экстремистским статьям УК — молодые люди до 25 лет: националисты, проукраинские активисты и исламисты.

В МВД признают наличие ошибочных судебных решений. «Бывает, что оперативники ошибаются. Но поверьте, эти ошибки — небольшая доля», — отметил замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров на заседании Совета по правам человека в конце прошлого года.

«Мы не собираемся, как говорят, зачищать гражданское общество. Мы собираемся привлекать только тех, кто реально вредит, кто раскачивает ситуацию в стране», — подчеркнул Макаров.

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