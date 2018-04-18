Власти обвинили россиянку в экстремизме за жалобы на «убитые» дороги

Жительницу поселка Полтавка Омской области Екатерину Прец обвинили в экстремизме из-за гневного сообщения в одной из групп в соцсети «Одноклассники» о плачевном состоянии дорог в районе. Как пишет «Тайга.Инфо», по инициативе главы Полтавского района Валерии Никитиной полиция потребовала от Прец удалить пост.

«Там содержится дезинформация, допускаются экстремистские, на мой взгляд, высказывания в отношении всех уровней власти. Фамилии называются и губернатора, и президента. Это рассчитано на определенную аудиторию. Но в комментариях я не могла ничего объяснить, это не уровень власти. Поэтому написала обращение в полицию» — заявила Никитина.

Скриншот: «Одноклассиники»

Скриншот поста Прец приводит ресурс «Сибирь.Реалии». Женщина обращалась к подписчикам и районным властям. «Это ж как надо не любить свой район, чтоб допустить такую грязную, размытую, убитую и забытую дорогу?» — писала Прец.

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Прец указывала на то, что из-за разбитых дорог к ним отказались ездить поставщики продуктов. По этой же причине, по ее словам, за тяжелобольными прилетает санавиация.

«Люди стали активно комментировать, сообщать о таких же проблемах в каждой деревне. А в районной газете пишется, что деньги выделяются, дороги строятся. Сколько можно врать?» — сообщила активистка.

Как сообщает «Сибирь.Реалии», пост заставил жителей Полтавки задуматься о митинге по поводу состояния дорог. По оценке Прец, на протестную акцию готовы выйти больше 500 человек.

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