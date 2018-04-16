Активистку осудили на два года за картинки в закрытом альбоме «ВКонтакте»

Советский районный суд Красноярска приговорил медсестру Оксану Походун к двум годам условно за публикацию картинки в закрытом альбоме «ВКонтакте», которую суд счел возбуждающей вражду. Адвокат правозащитной организации «Агора» Владимир Васин рассказал Znak.com, что суд признал девушку виновной по части 1 статьи 282 «Экстремизм».

По версии следствия, Походун на созданной под псевдонимом Амалия Шаломеева в 2012 году странице во «ВКонтакте» с 17 июля 2015 по 25 мая 2016 года разместила серию изображений, возбуждающих ненависть по признакам национальности, происхождения и отношения к религии. Картинки находились в закрытом альбоме, который был доступен только Походун. Они касались событий на Украине, некоторые изображения были посвящены ряду священнослужителей и Владимиру Путину.

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Суд счел, что контент имеет повышенную общественную опасность, несмотря на то, что доступ к ним имела только сама хозяйка странички. Адвокат уверен, что уголовное преследование Походун связано с ее гражданской активностью. Обвинение требовало для медсестры полтора года колонии-поселения.

Васин и Походун обжалуют приговор суда. Кроме того, адвокат намерен выяснить, как оперативники местного УФСБ получили доступ к закрытому альбому его подзащитной и насколько это законно. Во «ВКонтакте» уточняли, что функция скрытия альбома появилась только в 2017 году, до этого «Сохраненные фотографии» Походун оставались доступными для всех.

По данным информационно-аналитического центра «Сова», в 2017 году число осужденных за экстремистские высказывания увеличилось — было вынесено 228 судебных решений против 220 в 2016 году. При этом большинство приговоров вынесено за публикации в соцсетях.

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