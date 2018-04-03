Красноярскую активистку пригрозили посадить за скрытое фото во «ВКонтакте»

Прокурор обвинил медсестру из Красноярска Оксану Походун в возбуждении вражды из-за фото в закрытом альбоме во «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте международной правозащитной группы «Агора».

По данным обвинения, активистка опубликовала спорные снимки, относящиеся к событиям на Украине. Кроме того, изображения затрагивали некоторых священнослужителей и Владимира Путина. Контент был опубликован с 17 июля 2015-го по 25 мая 2016 года.

За эти фотографии прокурор попросил суд отправить Походун в колонию на полтора года. По его мнению, медсестра разжигала ненависть по признакам национальности, происхождения и отношения к религии (часть 1 статьи 282 УК РФ).

Адвокат Владимир Васин утверждает, что будет настаивать на полном оправдании Походун. Правозащитник отметил, что у него много вопросов к оперативнику, который инициировал данное дело.

В частности, Васин попытается узнать, каким образом силовики нашли спорные изображения, опубликованные в закрытом альбоме соцсети. Он уверен, что повышенное внимание к Походун связано с ее активной гражданской позицией.

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