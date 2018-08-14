Власти противоречиво высказались о правилах пересказа мемов

Роскомнадзор объяснил, при каком условии СМИ могут публиковать текстовые пересказы мемов, фигурирующих в делах об экстремизме. Ответ ведомства опубликовала «Новая газета».

Согласно сообщению Роскомнадзора, СМИ могут пересказывать содержание картинок и мемов из материалов уголовных дел об экстремизме (статья 282 УК РФ) или оскорблении чувств верующих (148 статья УК), если в тексте не будет информации, нарушающей эти законы.

В случае, если в материалах СМИ заметны признаки «возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни», действия издания попадают под статью ФЗ №114 «О противодействии экстремистской деятельности». По замечанию издания, Роскомнадзор не уточняет, касается ли ограничение только материалов, признанных судом экстремистскими, или же всех мемов, в которых экспертиза может обнаружить признаки нарушения закона.

Журналисты «Новой газеты» запрашивали у ведомства уточнения: могут ли СМИ, если нельзя публиковать сами изображения, предоставлять читателям хотя бы описание запрещенных картинок.

В России участились случаи уголовного преследования за публикацию мемов во «ВКонтакте». Ранее 13 августа Московский окружной военный суд приговорил жителя Орла к пяти годам колонии общего режима за комментарии в этой соцсети. В августе сообщалось о задержании из-за мема с патриархом Кириллом 38-летнего Андрея Шашенина. В июле, в Барнауле возбудили уголовное дело из-за мемов во «ВКонтакте»: в экстремизме и оскорблении чувств верующих обвинили 23-летнюю Марию Мотузную и 19-летнего Даниила Маркина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!